U pucnjavi u kafiću u hrvatskom gradu Krapini ubijen policajac van dužnosti, napadač se ranio

Hrvatskoj jutros je došlo do pucnjave u kojoj je ubijen policajac, a ubica je istim oružjem pucao u sebe, nakon čega je Hitnom helikopterskom službom prevezen u Kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu.

Foto: Unsplash/ Scott Rodgerson „Nešto posle osam sati u ugostiteljskom objektu u Krapini vatrenim oružjem ubijen je policijski službenik koji je bio van službe. Počinitelj se istim vatrenim oružjem ranio i nakon toga je helikopterom prevezen u KB Dubrava. Policijski službenici su na terenu i utvrđuju sve okolnosti događaja“, izjavio je portparol Policijske uprave krapinsko-zagorske Zvonimir Lončar, prenosi Hina.