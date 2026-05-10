Barselona ponovo očitala lekciju Realu! Katalonci obezbedili titulu, Madriđani se raspali na Kamp Nou! (video)

Fudbaleri Barselone savladali su Real Madrid rezultatom 2:0 (2:0) u utakmici 35. kola španske La lige.

Katalonci su ovom pobedom, tri kola do kraja šampionata, odbranili titulu - sa 14 bodova više od ljutog rivala. Markus Rašford je dobio idealnu priliku za slobodan udarac iz kog je postigao spektakularan gol pogodivši dalje rašlje gola Tiba Kurtoe. Konačnih 2:0 postavio je Feran Tores, takođe u prvom delu meča. Imala je Barsa više od igre tokom cih 90 minuta meča, a Džudu Belingemu je poništen gol sredinom drugog poluvremena.