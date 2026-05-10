Favoritkinje silovite: Švjontek i Ribakina lako do osmine finala mastersa u Rimu

Poljska igračica je pobedu nad 41. teniserkom sveta zabeležila za sat i pet minuta.

Švjontek je dominirala tokom većeg dela meča, u prvom setu je dva puta oduzela servis protivnici, dok je u drugom delu igre to učinila tri puta, iskoristivši na kraju četvrtu meč loptu. U narednoj rundi Švjontek, trostruka šampionka mastersa u Rimu, igra protiv 16. teniserke sveta Naomi Osake iz Japana. Plasman u osminu finala mastersa u Rimu ranije danas je osigurala druga teniserka sveta Kazahstanka Elena Ribakina, koja je bila bolja od filipinske igračice