Hitna reakcija Zvezde zbog Džordana NVORE! Crveno-beli otkrili detalje o potencijalnom odlasku njega i još jednog važnog košarkaša!

Nedugo nakon što je iz Španije stigla vest o interesovanju Barselone za Džordana Nvoru, najboljeg strelac Crvene zvezde, klub sa Malog Kalemegdana je odlučio da razjasni neke stvari.

U poruci koja je prosleđena novinarima objašnjeno je na koji način Nvora može da napusti klub i dodato da ista situacija važi za Džereda Batlera. "Poštovane kolege, povodom pojedinih natpisa u medijima, a nakon informacije koju je izneo španski novinar, vezano za našeg igrača Džordana Nvoru. Podsećam još jednom, jer je ovo već bila tema pre mesec dana - Nvora i Batler imaju izlazne klauzule SAMO za NBA ligu. Obojica imaju ugovore sa našim klubom koji važe i za