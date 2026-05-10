Kurir u Glazgovu: Ludnica posle jedne od najvećih svetskih utakmica! Seltik preokretom slomio Rendžers, navijači slave, ali ono što ih čeka...
Kurir pre 55 minuta
(Specijalno za Kurir Miroslav Jeremić) Seltik je kao domaćin napravio veliki preokret u velikom derbiju protiv Rendžersa.
Gosti su imali gol prednosti, ali je prvo poluvreme završeno rezultatom 1:1. Seltik je u nastavku preko fenomenalnog Maede postigao dva brza gola, a o drugom će se puno pričati jer je bio spektakularan. Domaćin je stigao do važna tri boda kojim je obezbedio igranje kvalifikacija Lige šampiona, a takođe je ostavio realne šanse za osvajanje titule. Prvoplasirani Harts ima samo bod više. Seltik će u narednom kolu biti gost Madervelu, a u poslednjem kolu će biti