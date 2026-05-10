Noćna drama u Sremskoj Kamenici: Auto mu planuo u garaži dok je spavao, srećom, hrabri vatrogasci pronašli su ga na vreme, pogledajte snimak akcije (video)
Kurir pre 18 minuta | Instagram 193ns_rs
U Sremskoj Kamenici noćas je izbio požar na automobilu parkiranom u garaži, u porodičnoj kući u ulici Sremskih partizana.
Do dolaska vatrogasnih ekipa, požar je bio u razbuktaloj fazi. Pretragom objekta, vatrogasci su pronašli vlasnika koji je u trenutku požara spavao i bezbedno ga evakuisali. Na licu mesta bila su dva vatrogasna vozila kao i hitna pomoć koja je prevezla vlasnika kuće u zdravstvenu ustanovu. Kurir.rs/Instagram 193ns_rs