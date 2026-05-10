Policajca brutalno smaknuo dok je pio kafu Ispalio 3 metka, pa pucao sebi u glavu: "Samo njih dvojica znaju..."

Iako ga je majka pokušavala nagovoriti da izabere drugu profesiju, mladi stanovnik Krapine Robert Grilec nije dao da se odvrati od policijskih stopa.

Majka se plašila za sina jer je policijski posao opasan, a Robert je bio odličan učenik i mogao je da bira koju će školu upisati. Međutim, bio je uporan i nije sebe video ni u jednom drugom poslu. Nekoliko decenija kasnije, strah njegove majke se ostvario. Robert, koji je napredovao u sistemu i bio načelnik kriminalističke policije Policijske uprave Krapinsko-zagorske, ubijen je u nedelju dok je čekao porudžbinu za kafu u svom lokalnom kafiću. I ne kako se majka