Uživanje u tradiciji i boemskom duhu: Svečano otvaranje letnje sezone u Skadarliji 16. maja

Svečano otvaranje letnje sezone u Skadarliji biće održano u subotu, 16. maja, od 17 časova na platou kod skadarlijske česme, saopštila je Turistička organizacija Beograda.

Posetioci će tom prilikom imati priliku da se upoznaju sa posebnim kodeksom ponašanja po kojem je Skadarlija prepoznatljiva, a o tradiciji i duhu ove boemske četvrti govoriće i čuveni skadarlijski dobošar tokom manifestacije kojom će zvanično biti otvorena letnja sezona 2026. godine. Za atmosferu starog Beograda biće zadužen i lik Branislava Nušića, kojeg će oživeti glumac Milan Milosavljević, kroz priče o tome zašto je Skadarlija vekovima inspiracija pesnicima,