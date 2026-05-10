Amerika se poklonila Jovani: Srpkinja zaigrala u WNBA i srušila šampionke

Jovana Nogić (28) došla je u WNBA ligu pre samo nekoliko dana.

Nije izabrana na draftu, već je Finiks Merkjuri odlučio da joj da šansu. Odradila je samo dva treninga sa timom, oduševila sve, ušla u startnu postavu odmah i srušila aktuelne šampionke iz Las Vegasa (99:66). Srpska košarkašica je za 21 minut na parketu imala skoro savršen meč - 19 poena (1/3 za dva, 4/5 za tri, uz 4 asistencije). Naterala je Ameriku da joj se odmah pokloni uprkos tome što je tek stigla. Samo je legendarna Kendis Parker uspela da postigne više