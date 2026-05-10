Ovo je prvi zaraženi od hantavirusa sa kruzera smrti: Putovao sa ženom po Južnoj Americi, pa pronađeni mrtvi

Identifikovan je nulti pacijent, odnosno prvi zaraženi, koji je oboleo od hantavirusa na luksuznom kruzeru "MV Hondius", prenosi " RT Balkan".

U pitanju je muškarac Leo Šilperoord (70) iz Holandije koji je bio ornitolog po zanimanju kao i njegova supruga Mirjam sa kojom je bio na putovanju po južnoameričkim zemljama, a danas je kruzer stigao na Tenerife gde su evakuisani svi putnici za koje se sumnja da su zaraženi. Oni su prve žrtve hantavirusa. Navodno su posetili jednu deponiju u Argentini na kojoj su posmatrali i fotografisali ptice. Poreklom su iz Haulervijka, mesta sa oko 3.000 stanovnika. On je