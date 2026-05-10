Partizan rutinski ušao u polufinale, čeka Zvezdu: U Sarajevu sa "pola gasa" izbacio Bosnu

Partizan je "dvokorakom" ušao u polufinale ABA lige, pobedivši Bosnu i u revanšu u Sarajevu - 87:73 (26:17, 29:25, 13:18, 19:13).

Predvođen Isakom Bongom (18 poena), Sterlingom Braunom i Tonijem Džekirijem (po 13 poena), tim Đoana Penjaroje nije dopustio da njegova pobeda bude ugrožena ni na trenutak. Bosna je dobro počela zahvaljući seriji 7:0 Edina Atića, ali čim je Sterling Braun "dodao gas" i ubacio dve uzastopne trojke, Beograđani su uhvatili ritam i do kraja nisu dopustili protivniku da se vrati u meč. I bez trojice odsutnih igrača i uz rano zarađene četiri lične greške plejmejkera