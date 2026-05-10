Tramp se zahvalio Lukašenku: "Zahvaljujući njemu, oslobodili smo zatvorenike iz ruskih i beloruskih zatvora"

Američki predsednik Donald Tramp saopštio je večeras na svojoj društvenoj mreži "Truth social" da je oslobođeno nekoliko zatvorenika iz ruskih i beloruskih zatvora.

Oslobođena su tri zatvorenika iz Poljske i dva iz Moldavije, a prethodno je "Upravo smo obezbedili oslobođenje tri zatvorenika iz Poljske i dva iz Moldavije iz beloruskih i ruskih zatvora. Zahvaljujući mom specijalnom izaslaniku Džonu Koelu, uspeli smo ovo da uradimo. Moj prijatelj, predsednik Poljske Karol Navrocki, sa kojim sam se sreo prošlog septembra, me zamolio da slobodim Andreja Pocobuta iz zatočeništva. Danas je Pocobut slobodan. Sjedinjene Američke Države