Vijori se srpska zastava u centru Beča: Delirijum zbog grupe "Lavina", aplauz ne prestaje

Srpski predstavnici na ovogodišnjoj Evroviziji, grupa " Lavina", pojavili su se na svečanom otvaranju takmičenja u Beču, gde su prošetali čuvenim tirkiznim tepihom i privukli veliku pažnju okupljenih fanova i medija.

Ovogodišnja Evrovizija održava se od 12. do 16. maja, a atmosfera u austrijskoj prestonici već je na vrhuncu. Bend "Lavina" predstavio se evrovizijskoj publici tokom tradicionalne ceremonije kojom zvanično počinje evrovizijska nedelja. Članovi grupe dočekani su aplauzima i ovacijama, dok su sa osmehom na licu pozdravljali prisutne i ponosno mahali srpskim zastavama. Svečana povorka učesnika krenula je od poznatog Burgteatra, a umetnici su defilovali sve do Gradske