Iran: Dostavili smo odgovor na američki predlog za okončanje rata

Iran je poslao svoj odgovor na američki predlog usmeren na okončanje više od dvomesečnog rata posredniku, Pakistanu, saopštila je iranska novinska agencija IRNA u nedelju.

Prema iranskom predlogu, trenutna faza pregovora fokusiraće se isključivo na prekid neprijateljstava u regionu, rekao je izvor upoznat sa situacijom za IRNA. Izvori sa obe strane rekli su za Rojters da su najnoviji mirovni napori usmereni na privremeni memorandum o razumevanju kojim bi se zaustavio rat i omogućio protok saobraćaja kroz Ormuski moreuz, dok bi se paralelno pregovaralo o širem sporazumu koji bi morao da reši teške sporove poput iranskog nuklearnog