MUP: Uhapšen odgovorni za pogibiju radnika u Zrenjaninu

Policija u Zrenjaninu uhapsila je B. T. (42) iz Žablja zbog sumnje da nije obezbedio adekvatne uslove za bezbedan rad, na gradilištu firme u tom gradu, čiji je radnik juče pao sa skele prilikom demontaže i preminuo, saopšteno je danas. Njemu se na teret stavlja izvršenje krivičnog dela "teška dela protiv opšte sigurnosti". Policija traga za još jednom osobom koja je, kao odgovorna za bezbednost i zdravlje na radu na gradilištu, osumnjičena za isto krivično delo. Za