"(Ne)bojte se, i dalje smo tu": Studentska akcija ispred Pravnog fakulteta počela odavanjem pošte

Studenti u blokadi visokoškolskih ustanova u Beogradu najavili su za danas akciju pod sloganom "(Ne)bojte se, i dalje smo tu", koja je počela u 11:52 časova ispred Pravnog fakulteta odavanjem pošte žrtvama tragedije u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu.

Kako javlja reporter N1, studenti su pozvali građane da ponesu majice na kojima će odštampati "Studenti pobeđuju" slogan. N1/Mladen Savatović N1/Mladen Savatović N1/Mladen Savatović U 15 časova, kada se očekuje da se studenti i građani okupe ispred zgrade Rektorata, krenuće u protestnu šetnju do Narodne skupštine, Pravnog fakulteta i Slavije. Skup će biti završen ispred Predsedništva.