Student na protestu "(Ne)bojte se, i dalje smo tu": Vlast ne sme da raspiše izbore jer se plaši

Student Računarskog fakulteta u Beogradu Aleksandar poručio je danas na skupu ispred Pravnog fakulteta da su nedavni lokalni izbori u deset opština pokazali da su građani željni promena i da je smena vlasti neminovna.

Navodeći da vlast posebno voli slogan "Studenti pobeđuju", Aleksandar je okupljene podsetio da su studenti pre više od godinu dana zatržili raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, jer vlasti nisu ispunile šest studentskih zahteva, formulisanih nakon pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu i pogibije 16 osoba u novembru 2024. godine. "Ne smeju da raspišu izbore, jer se plaše", rekao je student okupljenim kolegama i građanima, uveren da "vreme