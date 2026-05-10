(Foto) Putnici sa kruzera MV Hondius pod strogim merama lete kući

Španski i francuski putnici otputovali su svojim domovima vojnim i državnim avionima, nakon što je kruzer MV Hondius pogođen hantavirusom, pristao na Kanarska ostrva.

Kako prenosi AP, putnike su do obale pratili pripadnici u zaštitnim odelima i sa maskama za disanje. Španski putnici bili su prvi koji su napustili brod MV Hondius nakon njegovog dolaska na Tenerife, najveće ostrvo španskog arhipelaga uz obalu Zapadne Afrike. Zatim su prebačeni u Madrid i odvedeni u vojnu bolnicu. Nekoliko sati kasnije, avion koji je evakuisao francuske putnike sleteo je u Pariz, gde su ga dočekala vozila hitne pomoći. Foto: Tanjug/AP/Manu