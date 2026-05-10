Katarski tanker sa gasom prošao kroz Ormuski moreuz, prvi izvoz iz regiona od početka rata na Bliskom istoku

Tanker sa tečnim prirodnim gasom iz Katara izgleda da je prošao kroz Ormuski moreuz, što je prvi izvoz jedne zemlje iz regiona Persijskog zaliva od početka rata u Iranu, prenosi Bloomberg.

Tanker "Al Haraitijat", koji je utovaren u postrojenju Ras Lafan ranije ovog meseca, izašao je iz moreuza i nalazi se u Omanskom zalivu, a Pakistan je naveden kao njegova sledeća destinacija, prema podacima Agencije za praćenje brodova. Prolazak ovog broda je nagoveštaj da bi se mogao nastaviti veći protok tečnog prirodnog gasa, ali je to daleko od predratnih nivoa od oko tri pošiljke dnevno iz Persijskog zaliva. Međutim, trgovački brodovi se i dalje suočavaju