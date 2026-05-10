Uhapšen direktor firme čiji je radnik poginuo usled pada sa skele, policija traga za još jednom osobom

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, po nalogu glavnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su B. T. (42) iz Žablja, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv opšte sigurnosti.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Zrenjanin, on se sumnjiči da kao odgovorno lice firme čiji je radnik pao sa skele prilikom demontaže na gradilištu u Zrenjaninu i na licu mesta preminuo, nije obezbedio adekvatne uslove za rad. Sumnjiči se da nije održavao i sprovodio mere za bezbedan rad, kao i da nije omogućio stalni nadzor odgovornog radnika, niti je obezbedio potrebne dozvole za rad na visini i opremu za rad. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48