(Video) Kapiten Srbije Jovana Nogić fantastičnom partijom debitovala u WNBA ligi

Srpska košarkašica Jovana Nogić postigla je 19 poena u pobedi Finiks Merkjurija protiv Los Anđeles Ejsesa rezultatom 99:66 na startu sezone u WNBA ligi.

Bek Finiksa za 21 minut na terenu zabeležila je 19 poena i četiri asistencije, a imala je šut iz igre 5/8. "Samo sam srećna što sam ovde. Tim mi olakšava da budem na terenu i da se dobro zabavljam. Odbrana nam daje mogućnost da nastavimo dobro u napadu. Imam sjajne saigračice koje olakšavaju pritisak", rekla je 28-godišnja košarkašica. Jovana Nogić today 🔥 • 19 points • 4 assists • 4/5 3PM • 5/8 FG • 21 minutes played pic.twitter.com/Vk96YRCfDx — Women’s Hoops