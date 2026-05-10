Akcija studenata u blokadi ispred Pravnog fakulteta počela sa 16 minuta tišine

Studenti u blokadi visokoškolskih ustanova u Beogradu najavili su za danas akciju pod sloganom „(Ne)bojte se, i dalje smo tu“, koja je počela u 11:52 časova ispred Pravnog fakulteta odavanjem pošte žrtvama tragedije u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu.

Studenti su pozvali građane da ponesu majice na kojima će odštampati slogan "Studenti pobeđuju". Potom je počela akcija štampanja nalepnica "Studenti pobeđuju“ koja će trajati do 14.30, nakon čega će se zajedno sa građanima studenti uputiti prema zgradi Rektorata, navedeno je na drštvenim mrežema. Početak protestne šetnje najavljen je za 15 časova, kada će od zgrade Rektorata krenuti ka Skupštini Srbije, Pravnom fakultetu do trga Slavija i sve do zgrade