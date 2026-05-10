Hrvat eliminisao Đokovića i nastavio da blista: Izbacio još jednog nosioca za osminu finala Rima

Dino Prižmić, 20-godišnji teniser iz Hrvatske, nastavio je da blista na Mastersu u Rimu, gde je dogurao do osmine finala.

Nakon što je talentovani Hrvat izbacio Martona Fučoviča i Novaka Đokovića pred njega je stao Igo Umber, ali je i on savladan. Prižmić je pobedio Umbera posle sat i 20 minuta igre sa 2:0, po setovima 6:1, 7:5. U prvom setu brejkove smo videli u drugom i četvrtom gemu, dok Umber nije bio ni blizu brejka. Drugi deo igre bio je znatno neizvesniji, a brejk lopti nije bilo sve do 11. gema, kada je Prižmić iskoristio prvu i tako stekao ključnu prednost. U poslednjem gemu