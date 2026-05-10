Еpidеmiја hаntаvirusa kоја sе dеsilа nа kruzеru u Јužnоm Аtlаntiku i u kојој је, zа sаdа, оbоlеlо šеst оsоbа, оd kојih su tri prеminulе је izаzvаlа je veliku pažnju javnosti širom sveta, a nije nepoznanica da je ovaj virus u određenom obliku prisutan i u Srbiji, poznat i kao "mišja groznica". Koliko je opasan, koji su simptomi, ali i da li nam preti nova pandemija, poput kovida, objasnila je direktorka "Batuta", profesorka Verica Jovanović.

Na pitanje da li nam preti nova pandemija, Jovanović za RTS ističe da je odgovor jednostavan. "Prema svim stručnim i dobijenim podacima, kako od eminentnih institucija kao što su Svetska zdravstvena organizacija, Evropski centar za kontrolu bolesti, Centar za kontrolu bolesti, podacima koji dolaze iz laboratorijskih analiza i analiza genoma, mi u ovom trenutku zaista možemo da kažemo da se ne radi niti o sličnom virusu kao što je to bio SARS-CoV-2 koji je izazvao