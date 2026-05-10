Zapalio se brod kod Dohe nakon raketiranja projektilom

Incident se dogodio 43 kilometra severoistočno od glavnog grada Katara

Britanska vojska je saopštila da se brod za rasute terete zapalio danas nakon što je pogođen nepoznatim projektilom kod obale Katara. Centar za pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO) saopštio je da je napad izazvao manji požar na brodu za rasute terete, koji je uspešno ugašen, prenosi AP. „Napad se dogodio 23 nautičke milje (43 kilometra) severoistočno od glavnog grada Katara, Doheˮ, saopšteno je iz UKMTO i potvrđeno da nije bilo prijavljenih