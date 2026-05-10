Vremenska prognoza za Srbiju za 5 dana: U Srbiju stiže nevreme sa gradom, grmljavinom i pljuskovima - najkritičniji je ovaj datum

Meteorolozi najavljuju da u Srbiju stižu nepogode sa gradom i grmljavinom i da će se za konkretne lokacije izdavati hitna upozorenja jedan do dva časa unapred.

Republički hidrometeorološki zavod najavio je da se u nedelju ujutru očekuje lokalna pojava magle i niske oblačnosti. Magla se kratkotrajno očekuje i u perifernim delovima Beograda uz smanjenu vidljivost ispod 500 m, kao i po pojedinim kotlinama, dolinama, nizijama i zatvorenim visoravnima. Pre podne u većini mesta pretežno sunčano, a onda suže naoblačenje. „Naoblačenje koje će do sredine dana zahvatiti južnu i jugozapadnu Srbiju posle podne će se proširiti i na