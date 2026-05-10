Kragujevac: Akcija Zavrni rukava danas na Metinom brdu

Pressek pre 1 sat  |  pressek, foto: vizual PPNS
Kragujevac: Akcija Zavrni rukava danas na Metinom brdu

Ekološka akcija "(O)čistimo Metino Brdo" održaće se danas, 10. maja.

Ova akcija deo je prve ovogodišnje nacionalne kampanje čišćenja javnih i zelenih površina "Zavrni rukave", zakazane na 305 lokacija u Srbiji, a sprovodiće se od 10 do 12. sati. Okupljanje učesnika kragujevačke akcije planirano je od 9.45 na početku "Staze Josifa Pančića". Udruženje Prvi na skali koje je organizator kragujevačke akcije obezbedilo je džakove, rukavice i osveženje za učesnike.
Otvori na pressek.rs

Povezane vesti »

Danas akcija „(O)čistimo Metino Brdo“ u Kragujevcu

Danas akcija „(O)čistimo Metino Brdo“ u Kragujevcu

Glas Šumadije pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Kragujevac

Regioni, najnovije vesti »

Velika akcija dobrovoljnog davanja krvi u Crvenom krstu

Velika akcija dobrovoljnog davanja krvi u Crvenom krstu

InfoKG pre 30 minuta
Ističe rok za podnošenje prijave za godišnji porez na dohodak građana

Ističe rok za podnošenje prijave za godišnji porez na dohodak građana

InfoKG pre 5 minuta
Studenti organizuju veliku ekološku akciju čišćenja Hisara u Prokuplju

Studenti organizuju veliku ekološku akciju čišćenja Hisara u Prokuplju

Južne vesti pre 5 minuta
Predstavljanje knjige Zavet slobodi

Predstavljanje knjige Zavet slobodi

Zoom UE pre 35 minuta
Kavkaski orah kod čajetinske Biblioteke – novi simbol srpsko-ruskog prijateljstva

Kavkaski orah kod čajetinske Biblioteke – novi simbol srpsko-ruskog prijateljstva

Užice oglasna tabla pre 30 minuta