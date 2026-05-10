Četiri srpske organizacije dogovorile zajedničko učešće na izborima na Kosovu

Novoformirana inicijativa "Složno pobeđujemo", koju čine Srpski narodni pokret i građanske inicijative "Sever za sve" i "Koreni", postigla je dogovor sa Srpskom demokratijom o saradnji i zajedničkom nastupu na izborima.

Parlamentarni izbori su zakazani za 7. jun na Kosovu. Saglasnost je, kako su istakli, postignuta oko ključnih principa ravnopravne saradnje zasnovane na međusobnom poverenju i poštovanju, ali i uvažavanju specifičnosti i samostalnosti svake organizacije, objavio je portal KoSSev. Dogovorili su se i o potrebi da se pokaže "politička zrelost u vrlo složenim i teškim okolnostima po srpski narod na Kosovu". "Dogovor, kompromis, premošćavanje razlika, poverenje,