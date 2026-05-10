Studenti danas u Beogradu organizuju akciju "(Ne) bojte se, i dalje smo tu"

Studenti u blokadi beogradskih visokoškolskih ustanova najavili su za danas, 10. maj akciju pod sloganom "(Ne) bojte se, i dalje smo tu".

Ispred Pravnog fakulteta će u 11.52 časa šesnaestominutnom tišinom biti odata pošta žrtvama pada nadstrešnice novosadske Železničke stanice. Potom će početi akcija štampanja nalepnica "Studenti pobeđuju" koja će trajati do 14.30 časova, nakon čega će se zajedno sa građanima studenti uputiti prema zgradi Rektorata. U 15 časova krenuće šetnja od Rektorata, preko Narodne skupštine i Pravnog fakulteta, do Slavije i zgrade Predsedništva.