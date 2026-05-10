IRGC: Ako se ponove napadi na naše brodove, ciljaćemo američke mete u regionu; katarski tanker prošao kroz Ormuz

Vašington očekuje odgovor Teherana na najnoviji mirovni predlog za smanjenje američkih sankcija u zamenu za prekid obogaćivanja uranijuma. Teheran još razmatra taj predlog od 14 tačaka. Dok Donald Tramp ponavlja da se rat bliži kraju, u Ormuskom moreuzu se nastavlja diplomatsko nadmudrivanje. Velika Britanija u region šalje razarač.

08:50 Teheran: Zemlje koje sprovode američke sankcije "suočiće sa poteškoćama“ u Ormuzu Portparol iranske vojske upozorio je da će se svaka zemlja koja sprovodi američke sankcije protiv Teherana "definitivno suočiti sa poteškoćama pri prolasku kroz Ormuski moreuz“, prenela je agencija Tasnim. Brigadni general Akrami Nija je takođe rekao da "nijedan od neprijateljskih ciljeva nije postignut“ u ratu i da politička ravnoteža iranskog sistema nije bila narušena. Nija