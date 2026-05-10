Netanjahu: Rat sa Iranom se nastavlja, cilj uklanjanje uranijuma; Modžtaba Hamnei izdao nove vojne naredbe

Mornarica Islamskog korpusa revolucionarne garde preti da će napasti američke mete u regionu ako ponovo budu na udaru iranski brodovi. Tanker sa tečnim prirodnim gasom iz Katara prošao je kroz Ormuski moreuz, što je prvi izvoz jedne zemlje iz regiona Persijskog zaliva od početka rata. Iran je preko pakistanskih posrednika poslao odgovor na najnoviji američki predlog za početak mirovnih pregovora i okončanje rata.

18:51 Pezeškijan: Pregovori sa SAD nisu znak predaje ili povlačenja Predsednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je da bilo kakvi pregovori sa Sjedinjenim Američkim Državama nisu znak predaje ili povlačenja, već odlučan napor da se zaštite prava zemlje i čvrsto odbrane nacionalni interesi. Pezeškijan je na platformi Iks poručio da Iran nikada neće da odustane od svojih legitimnih prava, prenosi Press.tv. "Nikada nećemo da se poklonimo neprijatelju. Ako se govori o