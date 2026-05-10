Obijena i opljačkana srpska kuća u selu Ugljare na KiM

Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da je u selu Ugljare kod Kosova Polja sinoć obijena i opljačkana kuća Ratomira Trajkovića, iz koje su odnete vredne stvari, a nameštaj i pokućstvo ispremetani. Kancelarija ukazuje da je ovo druga srpska kuća koja je obijena i opljačkana u Kosovu Polju za nekoliko dana.

Trajković je domaćin koji se bavi stočarstvom i vredno zarađuje svoj novac, a da mu se kuća našla na meti provalnika primetio je kada se vratio sa svadbe i zatekao lom, razbacane i polomljene stvari, navodi se u saopštenju Kancelarije za KiM. "Ovo je već druga srpska kuća koja je obijena i opljačkana u Kosovu Polju za svega nekoliko dana, jer se prethodno na meti lopova našla i kuća Jordana i Slobodanke Ristić u samom gradu", napominje Kancelarija za KiM. Kako se