Evakuacija putnika sa kruzera gde je izbio hantavirus; Jedan od francuskih putnika ima simptome

TENERIFE - Prvi avion sa španskim putnicima evakuisanim sa kruzera "MV Hondius", gde je izbio hantavirus, poleteo je danas sa Tenerifa ka Madridu, gde će putnici biti smešteni u karantin u vojnoj bolnici, saopštile su španske vlasti.

Grupu španskih putnika, koju čine 13 putnika i jedan član posade, autobusi Jedinice za vanredne situacije španske vojske prevezli su direktno sa pristaništa luke u Granadilji do piste aerodroma na Tenerifima, uz pratnju dva vozila Civilne zaštite, prenosi "Pais". Po dolasku u Madrid, putnici će biti upućeni ka vazduhoplovnoj bazi Torehon, a potom će izolaciju nastaviti u Centralnoj vojnoj bolnici De la Defensa Gomez Ulja. Španska ministarka zdravlja Monika Garsija