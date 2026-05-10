U Sremskoj Kamenici planuo automobil u garaži, vatrogasci spasili vlasnika kuće

Sremska Kamenica - U naselju Čardak u Sremskoj Kamenici u ulici Sremskih partizana, došlo je do požara na vozilu koje se nalazilo u garaži porodične kuće.

Na lice mesta brzo su stigli vatrogasci i ekipa Hitne pomoći. Kako se saznaje, vlasnik kuće je u trenutku izbijanja požara spavao, ali su vatrogasci uspeli da uđu u objekat i bezbedno ga izvedu napolje. Prema prvim informacijama, nema teže povređenih osoba, ali je pričinjena velika materijalna šteta. Uzrok požara za sada nije poznat, a više informacija biće poznato nakon istrage.