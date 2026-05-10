Putnici s broda pogođenog zarazom stižu u karantin u svojim zemljama

Prvi putnici evakuisani s holandskog broda za turisitčko krstarenje pogođenog hantavirusom, koji je sada usidren kod španskih Kanarskih ostrva, stigli su u danas popodne u Madrid, gde su prevezeni u vojnu bolnicu.

Ubrzo je francuski avion za medicinsku evakuaciju sleteo u Pariz, gde su ga dočekala vozila hitne pomoći koja su putnike prevezla u bolnice. Španski državljani prvi su napustili brod „MV Hondius“, koji je rano jutros stigao do Tenerifa, najvećeg ostrva u španskom arhipelagu kod obale Zapadne Afrike. Avion za medicinsku evakuaciju kanadskih državljana takođe je napustio Tenerife. Holandski avion je trebalo da poleti sa Nemcima, Belgijancima i Grcima, a američki