Vremenska prognoza za nedelju 10. maj 2026: Danas promenljivo oblačno i malo toplije

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i malo toplije sa sunčanim intervalima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se ponegde u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od osam do 13, a najviša dnevna od 24 do 27 stepeni. U Beogradu malo i umereno oblačno, toplije i suvo vreme. Vetar slab i umeren jugoistočni. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 27 stepeni.