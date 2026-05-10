Lejkersi nemoćni bez Luke: Topić i Oklahoma spremili metlu

Oklahoma je ponovo deklasirala Lejkerse, ovaj put u Los Anđelesu - 131:108 (31:25, 26:34, 33:20, 41:29).

Imaće branilac trofeja meč loptu da "ometla" Lebrona Džejmsa i družinu već u noći između ponedeljka i utorka. Potpuna dominacija Tandera nad „jezerašima“ nastavljena je i u gradu anđela. Iako je domaćin vodio na poluvremenu, usledila je demonstracija sile u narednom periodu, koji je šampion dobio 74:49. Iako Šej Gildžus-Aleksender nije bio u elementu (23 poena i devet asistencija, 7/20 iz igre), Ejdžej Mičel briljirao je i bio najbolji u redovima gostiju sa 24