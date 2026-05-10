Ludnica u plej-autu: Debakl Javora, velika pobeda Nišlija

Ludo veče u plej-aut grupi superligaškog karavana.

Velika pobeda niškog Radničkog protiv Mladosti i siguran trijumf TSC-a u duelu sa Javorom obeležili su 35. kolo. Konačni rezultati: IMT – Radnički 1923 0:0, TSC – Javor Matis 6:1 (4:1), Radnički Niš – Mladost 1:0 (0:0), Spartak Ždrepčeva krv – Napredak 0:3 (0:2). Najzanimljivije je bilo na niškom Čairu. Posle silnih promašaja, na metar i dva od mreže, Radnički je slomio otpor Mladosti i golom Ibrahima Mustafe, u nadoknadi vremena, upisao tri velika boda. Zasluženo!