Đedović Handanović: Nema kompromisa na štetu Srbije, očekujem novi predlog MOL-a danas ili sutra

Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović izjavila je da očekuje u najkraćem mogućem roku novi predlog kompanije MOL u vezi sa Naftnom industrijom Srbije (NIS) i dodala da bi to moglo da bude već danas ili sutra, kako bi pregovori mogli da se završe do 22. maja, što je rok koji je postavila američka administracija.

„Ono čime nismo zadovoljni su detalji u vezi budućeg rada Rafinerije, pokrivenosti tržišta Srbije u veleprodaji i u maloprodaji, ali i obaveze finansijskih na koje se NIS obavezao pre par godina i koje treba da ispuni“, rekla je ona za TV Prva. Prema rečima Đedović Handanović, ukoliko MOL nije zadovoljan time, mora da nešto da zauzvrat. Ministarka je navela da država želi da bude apsolutno sigurna da se MOL neće voditi samo svojim privatnim interesima, pre