Stanković posle poraza: Neki su zalutali u Zvezdu – dobili smo batine!

Stanković posle poraza: Neki su zalutali u Zvezdu – dobili smo batine!
Sputnik pre 33 minuta
Dejan Stanković, trener fudbalera Crvene zvezde, izjavio je na konferenciji za medije posle iznenađujućeg poraza od Novog Pazara na Marakani rezultatom 2:1, da su njegovi igrači dobili batine, na koje nisu odgovorili. Dodao je da su neki zalutali u Zvezdu, da zna ko su oni, i da će ekipa biti spremna za finale Kupa Srbije sa Vojvodinom u sredu.
„Naravno da nije lepo da izgubiš kod kuće i ne treba da izgubiš kod kuće. Od samog starta smo hteli sa malo napora da donesemo maksimalan učinak. Sigurno da ove utakmice mogu da pokažu ko može, ko ne može, mislim da je to sada skroz jasno“, rekao je trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković posle poraza od Novog Pazara (2:1). Stanković se momentalno sa meča sa Novim Pazarom okrenuo na Kup Srbije i treće uzastopno finale sa Vojvodinom. U sredu u Loznici na