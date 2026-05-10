Iran: Brodovi iz zemalja koje podržavaju sankcije SAD neće moći kroz Ormuski moreuz

Iranske vlasti neće dozvoliti brodovima iz zemalja koje se pridruže politici sankcija Sjedinjenih Američkih Država protiv Irana da prođu kroz Ormuski moreuz, izjavio je danas portparol iranske vojske Mohamed Akraminija. „Od sada, zemlje koje budu sledile primer SAD i budu uvele sankcije protiv Islamske Republike Iran sigurno će se suočiti sa poteškoćama u prolasku kroz Ormuski moreuz“, rekao je on u intervjuu za novinsku agenciju IRNA . Akraminija je, takođe,