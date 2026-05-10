Rusiji okreće leđa jedan od najvažnijih saveznika, u Kremlju besni: "To nije normalno..."

Rusija je u nedelju optužila Jermeniju da je ukrajinskom predsedniku Volodimir Zelenski pružila "platformu za antiruske izjave", što je novi znak zahlađenja odnosa između tradicionalnih saveznika Moskve i Jerevana.

Tokom prošlonedeljnog poseta Jerevanu, domaćinu osmog susreta Evropska politička zajednica, Zelenski je rekao da se Rusija plaši da bi "bespilotne letelice mogle zujati iznad Crvenog trga" tokom vojne parade 9. maja kojom se obeležava pobeda Sovjetskog Saveza nad nacističkom Nemačkom u Drugom svetskom ratu. Parada je u subotu održana prema planu, ali zbog pretnje napadima ukrajinskih dronova bila je u smanjenom obliku i bez uobičajenog punog prikaza naoružanja.