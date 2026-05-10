Berlin razmatra mogućeg medijatora oko rata u Ukrajini: Evo ko je u igri

VLADAJUĆA nemačka koalicija razmatra mogućnost da predsednik Frank-Valter Štajnmajer posreduje u dijalogu između Evrope i Rusije, pišu nemački mediji.

Tokom vikenda će biti razmatrano još jedno moguće ime. Razmišlja se da li bi savezni predsednik Frank-Valter Štajnmajer mogao da igra ulogu u mirovnim pregovorima, pišu mediji. Istovremeno, neki mediji pišu, pozivajući se na izvore u nemačkoj vladi, da Berlin ne želi da vidi bivšeg nemačkog kancelara Gerharda Šredera kao mogućeg evropskog posrednika u pregovorima sa Rusijom. -