Berlin razmatra mogućeg medijatora oko rata u Ukrajini: Evo ko je u igri
Večernje novosti pre 2 sata
VLADAJUĆA nemačka koalicija razmatra mogućnost da predsednik Frank-Valter Štajnmajer posreduje u dijalogu između Evrope i Rusije, pišu nemački mediji.
Foto: Alexander Ruszczynski / Alamy / Profimedia Tokom vikenda će biti razmatrano još jedno moguće ime. Razmišlja se da li bi savezni predsednik Frank-Valter Štajnmajer mogao da igra ulogu u mirovnim pregovorima, pišu mediji. foto: HELMUT FRICKE / AFP / Profimedia Istovremeno, neki mediji pišu, pozivajući se na izvore u nemačkoj vladi, da Berlin ne želi da vidi bivšeg nemačkog kancelara Gerharda Šredera kao mogućeg evropskog posrednika u pregovorima sa Rusijom. -