Ovo je iranski predlog za okončanje rata predat Trampu: Evo šta Teheran traži

U tekstu iranskih predloga za pregovore sa SAD, koje je Teheran predao Vašingtonu, nalaze se klauzule o ukidanju sankcija, punoj kontroli Islamske Republike nad Ormuskim moreuzom i odmrzavanju iranske strane imovine, prenosi iranska agencija Tasnim, pozivajući se na obavešteni izvor.

foto: Michele Ursi / Alamy / Profimedia - Tekst koji je Iran preneo o predlozima pregovora sa Sjedinjenim Državama naglašava potrebu da se odmah okonča rat i daju garancije za neagresiju na Iran... naglašava potrebu za ukidanjem američkih sankcija, okončanja rata na svim frontovima i uspostavljanja iranske kontrole nad Ormuškim moreuzom - rekao je izvor za Tasnim. Napominje se da je tekst iranskih predloga uključivao i klauzule o okončanju pomorske blokade Irana