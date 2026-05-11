Bugarski državljanin uhapšen u Nišu: Od žene uzeo 150.000 evra za lažno lečenje sina

Niška policija uhapsila je državljanina Bugarske osumnjičenog da je prevario 74-godišnju ženu i uzeo joj 150.000 evra za navodno lečenje sina.

Policija u Nišu je po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u tom gradu uhapsila državljanina Bugarske S. B. G. (61), osumnjičenog da je telefonom pozvao sedamdesetčetvorogodišnju ženu iz Niša i rekao joj da je njen sin teško povređen, nakon čega je tražio da mu da 150.000 evra za troškove navodnog lečenja, što je ona i učinila. Kako je danas saopšteno iz Policijske uprave u Nišu, on je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je juče izvršio krivično delo prevara.