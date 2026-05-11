Detalji pucnjave u Nici: Sa trotineta ispalio rafale na ulici VIDEO

U pucnjavi koja se dogodila danas u četvrti Mulen u Nici, ubijene su najmanje dve osobe, dok je više njih povređeno, potvrđeno je iz tužilaštva za BFM Nica-Azurna obala.

Prema podacima prefekture u Francuskoj, tri osobe su teško povređene, dok su tri zadobile lakše telesne povrede. Javni tužilac Damijen Martineli objasnio je da je napadač otvorio vatru sa trotineta, kao i da su žrtve starosti između 23 i 57 godina. "Prema prvim informacijama, osoba je na trotinetu prešla Trg Amarijis u 15.30 sati i ispalio više hitaca. Pobegao je trotinetom do vozila koje ga je sačekalo i kojim se udaljila sa lica mesta", detaljno je opisao tužilac