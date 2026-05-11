Mali: Potvrda učešća SAD na EXPO 2027 predstavlja veliko priznanje za Srbiju VIDEO

Sjedinjene Američke Države su ozvaničile svoje učešće na EXPO 2027 u Beogradu, objavio je ministar fginansija Siniša Mali na Instagramu.

"Ugovor o učešću SAD je danas potpisan u Beogradu, što za nas ima veliki značaj, jer će SAD kao zemlja koja je lider u nauci i tehnologiji dati važan doprinos ovoj izložbi, koja je velika razvojna šansa za našu zemlju. Takođe, potvrda učešća Sjedinjenih Država predstavlja veliko priznanje za Srbiju i prilika da se svetu predstavimo na najbolji način, kao uspešna zemlja spremna da dodatno razvija partnerstva i jača svoju ekonomsku poziciju", objasnio je Mali u