Niksi "pometlali" Sikserse - pao rekord NBA plej-ofa VIDEO

Košarkaši Njujork Niksa prvi su učesnici finala istočne konferencije NBA lige, pošto su sa maksimalnih 4-0 u seriji eliminisali Filadelfija 76-erse.

Niksi su "uručili metlu" Siksersima na vrlo ubedljiv, pa čak i neočekivano lak način, zahvaljujući šuterskoj rapsodiji u četvrtoj utakmici koju su dobili rezultatom 144:114. Ove večeri su Njujorčani otvorili utakmicu nestvarnim šutem spolja i pogođenih čak 11 trojki iz prvih 12 pokušaja. Tih 11 pogodaka izvan linije 7,24 metara je novi rekord NBA lige u plej-of eri pod ovakvim formatom. Nastavili su Niksi da rešetaju koš domaćina i u nastavku, pa su izjednačili i