Hantavirus na brodu: Neki putnici ipak imaju simptome

BBC News pre 52 minuta | Sara Rejnsford - BBC, Tenerife

Skoro mesec dana pošto je prvi putnik preminuo od hantavirusa na kruzeru MV Hondijus, još neki koji su bili na brodu pokazuju simptome infekcije.

Posle opsežne akcije evakuacije putnika sa broda na španskom ostrvu Tenerife na Kanarskim ostrvima i prebacivanja avionima u njihove matične zemlje, ispostavilo se da najmanje troje imaju simptome hantavirusa.

Francuskinja i dvoje Amerikanaca koji su bili na krstarenju pozitivni su na hantavirus, kažu vlasti njihovih zemalja.

Francuska državljanka je razvila simptome dok je bio na čarter letu sa Tenerifa za Pariz, rekao je premijer Sebastijan Lekornu.

Žena je u izolaciji u Parizu i zdravlje joj se pogoršava, a utvrđeno je da je imala kontakte sa još 22 ljudi, rekla je francuska minustarka zdravlja Stefani Rist.

Još petoro evakuisanih sa broda Hondijus „odmah je stavljeno u strogu izolaciju do daljnjeg“, kažu francuski zvaničnici.

Ministarstvo zdravlja SAD potom je saopštilo da je američki državljanin na letu za domovinu bio pozitivan na hantavirus, dok drugi ima blage simptome.

Oba putnika putuju avionom u izolovanom delu, dodaju.

Po dolasku, svih 17 američkih državljana koji su na letu biće dodatno pregledani u medicinskoj ustanovi u Nebraski.

Oni su među više od 90 putnika broda MV Hondijus, koji se 10. maja ujutru usidrio u luci na Tenerefima.

Na brodu je bilo ukupno 150 ljudi, računajući i članove posade.

REUTERS/Hannah McKay Evakuacija putnika sa kruzera MV Hondijus

Najpre je sa broda evakuisana grupa od 14 španskih državljana koji su avionom prebačeni u vojnu bolnicu u Madridu.

Koliko će putnici na brodu biti u karantinu u Španiji ili drugim zemljama za sada nije poznato.

REUTERS/Hannah McKay Putnici čekaju evakuaciju

Otkako je brod 1. aprila isplovio iz luke Ušaja, na krajnjem jugu Argentine, na krstarenje Atlantskim okeanom, troje putnika je preminulo, a kod dvoje je potvrđeno da su imali virus.

Hondijus je stigao blizu luke Granadilja pre zore 10. maja, ali mu nije dozvoljeno da se priveže uz dok.

Oko broda je napravljen bezbednosni perimetar od jedne nautičke milje.

Pošto je brod bacio sidro, na njega su se ukrcali članovi lekarskih timova kako bi pregledali sve putnike i uverili se da niko nema simptome.

Složenu operaciju sprečavanja širenja retkog andskog soja ovog virusa španska ministarka zdravlja opisala je kao „do sada nezapamćenu“.

U operaciji evakuacije putnika su učestvovale 23 zemlje, a pažljivo je isplanirana radi maksimalne bezbednosti i odgovora na zabrinutost nezadovoljnog lokalnog stanovništva.

Među njima je i predsednik lokalne vlade Kanarskih ostrva, koji je rekao da „neće biti miran“ dok svi putnici i posada ne odu.

„Rizik od zaraze za opšte stanovištvo je nizak“, ponovila je ministarka zdravlja Monika Garsija.

REUTERS/Hannah McKay Medicinski timovi zaduženi za evakuaciju putnika broda

Bezbednosne mere u luci, industrijskom objektu na jugu Tenerifa, bile su značajno pojačane.

Španska vojna policija i timovi službi za hitno reagovanje postavili su velike šatore za prijem putnika, a pristup obali je bio ograničen.

REUTERS/Borja Suarez Jedan od aviona na pisti aerodroma na Tenerifima koji će prebaciti putnike kruzera u matičnu zemlju

Šef Svetske zdravstvene organizacije (SZO) Tedros Adhanom Gebrejesus, koji je bio na Tenerifima kako bi nadgledao evakuaciju putnika, pohvalio je španske vlasti zbog njihovog „čvrstog i efikasnog odgovora“ na ovu epidemiju.

Izbijanje epidemije je povezano sa rutom broda.

Krenuo je iz najjužnijeg dela Argentine, popularnog među posmatračima ptica, gde virus prenose glodari.

Retko se prenosi među ljudima, ali su tri putnika kruzera preminula.

Zato je šef SZO pozvao nervozne Špance da veruju ljudima zaduženim za evakuaciju.

„Vaša zabrinutost je opravdana, zbog iskustva sa kovidom-19: ta trauma nam je i dalje u mislima“, rekao je Gebrejesus.

Ali je dodao da je rizik od šire zaraze sada nizak „zbog načina na koji virus funkcioniše i zbog načina na koji se španska vlada pripremila da izbegne bilo kakav problem“.

Kada su saznali da se brod preusmerava ka njihovom ostrvu, bilo je izliva velikog besa i protesta među nekim lokalnim stanovnicima.

Grupa lučkih radnika okupila ispred lokalne skupštine, burno negodujući, zabrinuti da bezbednosne mere nisu dovoljno jake.

Posle preduzetih mera i evakuacije, bili su mirniji.

„Virus je opasan, naravno.

„Ali kažu da je potreban veoma blizak kontakt da biste ga dobili“, rekla mi je Dženifer, šetajući sa svojim detetom u Santa Kruzu, glavnom gradu Tenerifa.

„Ako svi budemo pažljivi, nadamo se da neće biti previše ozbiljno.“

Drugi su bili iznervirani što je Madrid odlučio da pošalje Hondijus na Tenerife, što je pre izraz političkih, a ne zdravstvenih razloga.

Neki su se setili kako su zvaničnici svojevremeno upućivali ohrabrujuće poruke i u vezi sa kovidom-19, pre nego što je pandemija uzela maha.

Ali sada se panika ne oseća.

„Ako ne dođu ovde sa broda, onda ćemo biti dobro“, rekao Esteban za BBC pre nego što je počela evakuacija putnika.

„Ako mere budu odgovarajuće, onda nema razloga da budemo zabrinuti“, saglasna je njegova partnerka Izabel.

Nisu se svi sa kruzera Hondijus iskrcali na Tenerifima: oko 30 članova posade, među kojima i crnogorska državljanka, ostaće na brodu kako bi vratili kruzer u Holandiju.

Iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore ranije su rekli da se crnogorska državljanka oseća dobro.

Za putnike je došao kraj nedeljama straha i neizvesnosti na moru.

Sada slede duge nedelje karantina.

(BBC News, 05.11.2026)