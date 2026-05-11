Hantavirus na brodu: ‘Rizik od globalne zaraze veoma nizak’

REUTERS/Hannah McKay Evakuacija putnika sa kruzera MV Hondijus

Skoro mesec dana pošto je prvi putnik preminuo od hantavirusa na kruzeru MV Hondijus, simptome infekcije pokazalo je još nekoliko ljudi sa broda posle opsežne akcije evakuacije na španskom ostrvu Tenerife na Kanarskim ostrvima.

Među 18 evakuisanih Amerikanaca, dvoje je prebačeno u Džoržiju, a jedna od njih ima simptome koju nužno mogu biti pokazatelj druge bolesti, ukazali su tamošnji zvaničnici.

Ostali putnici sa broda, državljani Amerike prebačeni su u Nebrasku, među kojima jedan jeste pozitivan na virus, ali bez simptoma i trenutno je u jedinici za biološku zaštitu.

Simptome je razvila i državljanka Francuske, saopštio je Sebastijan Lekornu, premijer zemlje.

Žena je u izolaciji u Parizu i zdravlje joj se pogoršava, a utvrđeno je da je imala kontakte sa još 22 ljudi, rekla je francuska ministarka zdravlja Stefani Rist.

Još petoro evakuisanih sa broda Hondijus „odmah je stavljeno u strogu izolaciju do daljnjeg“, izjavili su francuski zvaničnici.

Iako se virus može preneti sa čoveka na čoveka, rizik od globalne infekcije je i dalje veoma nizak, uveravaju iz Svetske zdravstvene organizacije (SZO).

Za razliku od bolesti poput malih boginja, koje su veoma zarazne i lako se šire, andski soj hantavirusa „nije toliko zarazan".

Na brodu je bilo ukupno 150 ljudi, računajući i članove posade.

Evakuisani putnici su među više od 90 ljudi sa broda MV Hondijus, koji se 10. maja ujutru usidrio u luci na Tenerefima.

Najpre je sa broda evakuisana grupa od 14 španskih državljana koji su avionom prebačeni u vojnu bolnicu u Madridu.

Koliko će putnici na brodu biti u karantinu u Španiji ili drugim zemljama za sada nije poznato.

Svi državljani Amerike koji su bili na brodu biće podvrgnuti testiranju u Medicinskom centru Univerziteta u državi Nebraska.

Reč je o jedinoj nacionalnoj karatinskoj jedinici u zemlji, sa osobljem spremnim „da bezbedno postupa u ovakvim situacijama", objasnio je Džon Noks, pri američkom ministarstvu zdravlja i socijalnih službi.

„Preduzimamo što više mera kako bismo osigurali bezbednost i zdravlje čitave zajednice.

„Bezbednost pacijenata i lokalnog stanovništva nam je glavni prioritet", poručio je Brendan Džekson iz Centra za kontrolu i prevenciju bolesti.

Otkako je brod 1. aprila isplovio iz luke Ušuaja, na krajnjem jugu Argentine, na krstarenje Atlantskim okeanom, troje putnika je preminulo, a kod dvoje je potvrđeno da su imali virus.

Hondijus je stigao blizu luke Granadilja pre zore 10. maja, ali mu nije dozvoljeno da se priveže uz dok.

Oko broda je napravljen bezbednosni perimetar od jedne nautičke milje.

Pošto je brod bacio sidro, na njega su se ukrcali članovi lekarskih timova kako bi pregledali sve putnike i uverili se da niko nema simptome.

Složenu operaciju sprečavanja širenja retkog andskog soja ovog virusa španska ministarka zdravlja opisala je kao „do sada nezapamćenu“.

U operaciji evakuacije putnika su učestvovale 23 zemlje, a pažljivo je isplanirana radi maksimalne bezbednosti i odgovora na zabrinutost nezadovoljnog lokalnog stanovništva.

Među njima je i predsednik lokalne vlade Kanarskih ostrva, koji je rekao da „neće biti miran“ dok svi putnici i posada ne odu.

„Rizik od zaraze za opšte stanovištvo je nizak“, ponovila je ministarka zdravlja Monika Garsija.

Medicinski timovi zaduženi za evakuaciju putnika broda

Bezbednosne mere u luci, industrijskom objektu na jugu Tenerifa, bile su značajno pojačane.

Španska vojna policija i timovi službi za hitno reagovanje postavili su velike šatore za prijem putnika, a pristup obali je bio ograničen.

Jedan od aviona na pisti aerodroma na Tenerifima koji će prebaciti putnike kruzera u matičnu zemlju

Šef Svetske zdravstvene organizacije (SZO) Tedros Adhanom Gebrejesus, koji je bio na Tenerifima kako bi nadgledao evakuaciju putnika, pohvalio je španske vlasti zbog njihovog „čvrstog i efikasnog odgovora“ na ovu epidemiju.

Njeno izbijanje je povezano sa rutom broda.

Krenuo je iz najjužnijeg dela Argentine, popularnog među posmatračima ptica, gde virus prenose glodari.

Retko se prenosi među ljudima, ali su tri putnika kruzera preminula.

Zato je šef SZO pozvao nervozne Špance da veruju ljudima zaduženim za evakuaciju.

„Vaša zabrinutost je opravdana, zbog iskustva sa kovidom-19: ta trauma nam je i dalje u mislima“, rekao je Gebrejesus.

Ali je dodao da je rizik od šire zaraze sada nizak „zbog načina na koji virus funkcioniše i zbog načina na koji se španska vlada pripremila da izbegne bilo kakav problem“.

Kada su saznali da se brod preusmerava ka njihovom ostrvu, bilo je izliva velikog besa i protesta među nekim lokalnim stanovnicima.

Grupa lučkih radnika okupila ispred lokalne skupštine, burno negodujući, zabrinuti da bezbednosne mere nisu dovoljno jake.

Posle preduzetih mera i evakuacije, bili su mirniji.

„Virus je opasan, naravno.

„Ali kažu da je potreban veoma blizak kontakt da biste ga dobili“, rekla mi je Dženifer, šetajući sa svojim detetom u Santa Kruzu, glavnom gradu Tenerifa.

„Ako svi budemo pažljivi, nadamo se da neće biti previše ozbiljno.“

Drugi su bili iznervirani što je Madrid odlučio da pošalje Hondijus na Tenerife, što je pre izraz političkih, a ne zdravstvenih razloga.

Neki su se setili kako su zvaničnici svojevremeno upućivali ohrabrujuće poruke i u vezi sa kovidom-19, pre nego što je pandemija uzela maha.

Ali sada se panika ne oseća.

„Ako ne dođu ovde sa broda, onda ćemo biti dobro“, rekao Esteban za BBC pre nego što je počela evakuacija putnika.

„Ako mere budu odgovarajuće, onda nema razloga da budemo zabrinuti“, saglasna je njegova partnerka Izabel.

Nisu se svi sa kruzera Hondijus iskrcali na Tenerifima: oko 30 članova posade, među kojima i crnogorska državljanka, ostaće na brodu kako bi vratili kruzer u Holandiju.

Iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore ranije su rekli da se crnogorska državljanka oseća dobro.

Za putnike je došao kraj nedeljama straha i neizvesnosti na moru.

Sada slede duge nedelje karantina.

(BBC News, 05.11.2026)